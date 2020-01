Gefärhliche Landstraße in Kapellen : Beerenbrouckstraße bekommt neuen Radweg

Gefärhliche Landstraße in Kapellen

Kapellen Entlang der Beerenbrouckstraße, zwischen den Straßen „Am Geisberg“ und „Zitterhuck“, soll ein neuer Radweg entstehen. Das hat der Hauptausschuss der Stadt Geldern beschlossen, den Antrag hatte der Bürgerverein Kapellen an der Fleuth eingereicht.

Eine Fahrbahn für Radfahrer entlang der kurvigen Landstraße 89 wird schon seit längerer Zeit diskutiert. In den vergangenen Jahren wurden bereits zwei Radwege auf Teilabschnitten der Beerenbrouckstraße erstellt. Das besagte Stück zwischen „Am Geisberg“ und „Zitterhuck“ fehlte allerdings noch. Durch den Lückenschluss sollen sich Radfahrer sicherer auf der Landstraße bewegen können, heißt es in dem Antrag des Bürgervereins. Zudem entstehe so eine geschlossene Fahrradroute rund um Kapellen.