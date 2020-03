Erinnerung an 1945 in Geldern : SPD zum Weltkrieg: Gelderns Zerstörung begann 1933

Erinnerung an 1945 in Geldern

Geldern Nach dem Geschichtsunterricht über die letzten Kriegsjahre und -monate der Drachenstadt durch den Historiker Heinz Bosch im vergangenen Monat legten nun Gelderns Sozialdemokraten mit der Aufarbeitung der Weltkriegs-Vergangenheit nach.

In den Lindenstuben trafen sich zahlreiche SPD-Mitglieder, bekannte Gesichter vom Historischen Verein sowie Bürger der Stadt, um den Vorträgen des Gelderner SPD-Vorstandes, der Bürgermeisterkandidatin Ulrike Michel sowie der Rede der Bundestagsabgeordneten Barbara Hendricks zu lauschen.

Zeitlich befanden sich die Beiträge zwischen Februar und dem 8. Mai 1945, jenem Tag, an dem die bedingungslose Kapitulation der deutschen Wehrmacht unterzeichnet wurde. Andreas van Bebber, Kassierer der Gelderner SPD, berichtet, dass rund 80 Prozent der männlichen Bürger der Drachenstadt der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei (NSDAP) angehörten. Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Hejo Eicker griff Inhalte der Rede des Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker auf, die er auf einer Gedenkveranstaltung im Deutschen Bundestag zum 40. Jahrestag (Mai 1985) des Endes des Zweiten Weltkrieges hielt. Von Weizsäcker habe kritisiert, dass mit dem 8. Mai 1945 auch Jahrzehnte später noch Bürger der Bundesrepublik nicht die Befreiung, sondern die totale Niederlage Deutschlands verbinden. „Alle Deutschen seien damals befreit von dem menschenverachtenden System der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft, sprach von Weizsäcker“, so Eicker.

Eicker glaubt, dass auch heute noch in Geldern unterschiedliche Auffassungen und Interpretationen der Geschichte in den Köpfen der Menschen existieren: „Die jahrelange Diskussion um die Gestaltung und Betextung des Bronzemodells am kleinen Markt zeigt dies deutlich. Es fällt ihnen schwer nachzuvollziehen, dass wir wie von Weizsäcker sagen: Wir dürfen den 8. Mai 1945 nicht vom 30. Januar 1933 trennen. Gelderns Zerstörung begann bereits 1933.“