„Niersbrücke“ in Geldern : Der Zapfhahn wird für immer zugedreht

Die Kneipe damals unter Vater Verhoeven – Stern-Pils war im Angebot. Frisch Gezapftes stand bei den Gästen immer hoch im Kurs. Foto: Verhoeven

Am 1. Mai ist nach 35 Jahren Schluss für das Wirtsehepaar Karl-Heinz und Irmgard Verhoeven und die „Niersbrücke“.

Dass die Gaststätte „Zur Niersbrücke“ über kurz oder lang schließen würde, war allgemein bekannt. Doch nun ist es endgültig. Karl-Heinz Verhoeven und seine Frau Irmgard werden für immer die Pforten ihrer Wirtschaft schließen.

Bereits im Jahre 2018 hatten die Eheleute das gesamte Gebäude an die GWS Geldern verkauft. Deren Suche nach einem Gaststättenpächter war nicht von Erfolg gekrönt, und so erklärten die beiden sich bereit, das Lokal so lange offenzuhalten, bis jemand gefunden wird. Angesichts der Corona-Krise machten sie nun im beiderseitigen Einverständnis endgültig Nägel mit Köpfen und beenden am 1. Mai eine 65-jährige Verhoeven-Dynastie. „Für unsere Stammgäste ist es sicher schlimmer als für uns, aber irgendwann muss auch mal Schluss sein“, sind sich beide einig. Wie nun die Zukunft der Gaststätte aussehen wird, konnten sie nicht beantworten, meinten aber gehört zu haben, dass im Gaststättenbereich Wohnungen entstehen und der Saal erhalten bleiben soll.

Karl-Heinz und Irmgard Verhoeven vor ihrer Gaststätte. Foto: Spütz

Info Gaststätten mit Tradition in Geldern Was Traditionsgaststätten in Geldern, in denen noch die alte Wirtsfamilie aktiv ist. Wie viele Es sind nur noch zwei verblieben. Wer „Zur Brille“, Inhaber Bernd Düngelhoef; „Lindenstuben“, Inhaber: Egbert Groterhorst

Es war das Jahr 1955, als Karl Verhoeven und seine Frau Dinni das komplette Haus am Harttor 27 von der Familie Stelkens kauften und mit der Familie von Pfalzdorf nach Geldern zogen. Der kleine Karl-Heinz war gerade einmal drei Jahre alt und wuchs quasi in der Kneipe auf. Nach dem Besuch der St.-Michael-Volksschule schloss er bei Café Biesenbach eine Lehre als Konditor ab, arbeitete in diesem Beruf zwei Jahre in Düsseldorf und wechselte zur Firma Bofrost als Verkaufsfahrer. 1978 heiratete er seine Irmgard und zog auf das ländliche Anwesen der Schwiegereltern nach Issum. Zwei Töchter kamen zur Welt.

Nach 30 guten Jahren in der „Niersbrücke“ wollten die Eltern als Wirtsleute Schluss machen und den Ruhestand genießen. Mit der Entscheidung, die Kneipe zu übernehmen, taten sich Karl-Heinz und Irmgard Verhoeven sehr schwer. „Ich hatte meine geregelten Arbeitszeiten und wusste, dass ich die in der Wirtschaft nicht mehr haben werde. Nach langem Hin und Her haben wir dann doch im Februar 1985 die ,Niersbrücke’ übernommen“, so Verhoeven. Bereits sieben Jahre später wurde die Gaststätte komplett umgebaut und modernisiert.

Vorne zu sehen ist Mutter Dinni Verhoeven, am Zapfhahn steht Vater Karl Verhoeven. Foto: Verhoeven

Die „Niersbrücke“ entwickelte sich zu einer Gelderner Institution. Hier gaben sich Tag für Tag Arbeiter, Geschäftsleute und Politiker die Klinke in die Hand. „Schon morgens waren die Tische besetzt, und es wurde Skat gedroschen“, erinnert sich Verhoeven. „Und nachmittags kamen die Gäste nach der Arbeit zu uns, und es wurde an der Theke geknobelt. Aber da wurden auch noch richtig Geschäfte in der Kneipe gemacht.“

Der Saal war ein begehrter Versammlungs- und Veranstaltungsort. Zahlreichen Vereinen gab das Wirtsehepaar ein Zuhause. „Ich kann mich gar nicht mehr an alle erinnern. Sängerlust, der Gartenbauverein, regelmäßig fanden Vogelausstellungen statt, die CDU und jede Menge Sportvereine waren Stammgäste im Saal, dazu noch die Nachbarschaftsfeiern, Hochzeiten und verschiedene Bälle.“ Unvergessen sind die Ü-30-Partys zu Beginn des neuen Jahrhunderts, und kurze Zeit später mutierte der Saal für mehr als zehn Jahre zum „Muddy Waters Saal“, in dem der Culturkreis Gelderland mit seinem damaligen Vorsitzenden Felix Pickers regelmäßig Blues-Konzerte veranstaltete. Gerne erinnern sich Karl-Heinz und Irmgard Verhoeven mit einem Schmunzeln an die zahllosen Pilger, für die die Gaststätte 50 Jahre lang ein fester Anlaufpunkt auf dem Weg nach Kevelaer war. „Getrunken haben die nie viel, aber mit alle Mann gegessen. Da hatte man morgens schon das Geld für den ganzen Tag verdient.“

Verhoeven ist und war ein Wirt der alten Schule, der bei passender Gelegenheit gerne einen mittrank und genauso gerne seinen Stammgästen einen ausgab. Er kannte sie alle und schenkte ihnen mit seiner besonnenen Art stets ein offenes Ohr. Bestellen brauchte man bei ihm nicht. Er wusste, was jeder trinken wollte, und sah, wenn die Gläser leer waren. „Da konnten ruhig 40 Mann von Sängerlust auf einmal kommen. Stuffi, Korn, Pils oder Alt – ruckzuck hatten alle ihre Getränke. Das wusste ich auswendig.“ Ehefrau Irmgard arbeitete eher im Hintergrund und versorgte die Gäste mit Speisen, aber oft genug auch hinter der Theke mit Getränken. Sie war stets an seiner Seite.