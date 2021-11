Vorstand der Manten AG würdigt Einsatz : Familie Gaglic 15 Jahre bei Manten

Geldern Von Beginn an standen Doris und Gogo Caglic hinterm Tresen. Als Dankeschön für den Erfolg gab es nun ein Bild des niederrheinischen Künstlers Aloys Cremers.

Andreas Eck, Vorstand der Manten AG: „Ihr Anteil am Erfolg dieser in Deutschland einmaligen Bürgeraktion ist unschätzbar.“ Der Vorstand der AG würdigte den Erfolg der Familie Gaglic mit einem Bild als Geschenk. Es wurde gemalt vom bekannten niederrheinischen Künstler Aloys Cremers, der selbst auch Aktionär der Manten AG ist. Doris Gaglic hat die Motive sofort erkannt. Nun dürfen die Gäste raten, was alles auf dem Bild zu sehen ist. Doris Gaglic: „Danke für die Zuneigung, für das Vertrauen, die vielen Momente mit Herz, Glück, Liebe und pulsierendem Leben, die unsere lieben Gäste in unser Haus getragen haben. Wir durften teilhaben an ihrem Glück, Erfolgen und manchmal auch an ihrer Trauer. Mit vielen Erfahrungen gehen wir gestärkt und voller Neugier und Kreativität die nächsten Jahre an. Ein großes Dankeschön auch an unser tolles Team, von denen einige mehr als die Hälfte dieser Zeit bei uns sind.“