Kabarett auf der Boeckelt : Lioba Albus über Männer-Gefühle

Mit ihrem Programm „Hitzewallungen“ gastierte Lioba Albus im Festzelt auf der Boeckelt. Dabei schlüpfte sie in ihre Figur Mia Mittelkötter und gab Tipps zur Lebensführung. RP-Archivfoto: Moll. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Geldern Als Mia Mittelkötter aus dem Sauerland lieferte die Kabarettistin im Festzelt auf der Boeckelt beste Unterhaltung. Die Vertreter des „starken Geschlechts“ boten Anlass für viele Pointen. Das Publikum applaudierte begeistert.

„Wir sind das Original, wir waren mutig vor 13 Jahren“, meinten wie aus einem Munde die Vorsitzende des Kunstvereins Gelderland, Inge Ruhs, und der Vorsitzende der Bruderschaft St. Maria Magdalena, Emil Kempkens. Die beiden spielten auf die Kooperation an, die sie für die Auftaktveranstaltung zur Boeckelter Kirmes als Kabarettabend initiiert haben.

Dieser mittlerweile fest integrierte und ausverkaufte Traditionsdonnerstag wurde von Lioba Albus gestaltet, die ihr Programm auf den Anlass abgestellt hatte. Als sauerländische Mia Mittelkötter kennt sie das Landleben und begrüßte mit unnachahmlichem Charme: „Leute, ihr schießt jetzt schon den Vogel ab.“ Das „Schützkenfest“ sieht sie als Fest der atemberaubend schönen Frauen, als folkloristischen Höhepunkt, zu dem immer ein Hauch von Mottenpulver umherzieht. Gnadenlos verdeutscht sie „Fremdwörter“: „Männer trinken sich in ‚Tränsse‘ und sehen ihre ‚Schänsse‘ (glückliche Möglichkeit) nicht“. Sie spricht von „Teeschirtz“, „Errotickbränsche“ und fühlt sich immer „Abtudaate“. In ihren Augen gibt es die „‘Smartföhners‘ und et ‚Fatzebuck‘ als Internettreffpunkt für Leute, die zu faul sind, die Schuhe anzuziehen“.