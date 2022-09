Gastautor Carlo Padilla : 9 x 9-Euro-Ticket: Wohl und Wehe eines Sonderangebots

Ein Ausflug von Issum nach Geldern stand auch auf dem Programm. Auch da zeigte sich: Nicht immer fährt der Bus so ab, wie es auf dem Plan steht. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Issum Gastbeitrag Gemeinsam mit seiner Frau hat der Issumer Carlo Padilla das 9-Euro-Ticket getestet. Erst zaghaft ging es nach Geldern, am Ende bis Bremen. Ein Erfahrungsbericht.

Meine Frau und ich sind unternehmungslustige Senioren und reisen deshalb gern. Da kam uns das Sonderangebot des 9-Euro-Tickets gerade recht, konnten wir doch damit von unserem schönen Heimatdorf Issum ganz Deutschland bereisen. Die Tickets waren schnell gekauft, und schon konnte es losgehen. Und das sind unsere Fahrten, unsere Erfahrungen und unsere Empfehlungen:

1. Wir machen eine Schnupperfahrt nach Kevelaer. Wir gehen zur Haltestelle Diebels in Issum. Erwartungsfroh sitzen wir an der Bushaltestelle. Doch es ist wie im Theaterstück „Warten auf Godot“. Der Bus kommt nicht. Warum der Bus nicht kommt, bleibt das große Geheimnis der Niag. Diese erste wichtige Erfahrung können wir später gut gebrauchen: bloß nicht aufregen und die Sonne genießen. Irgendwie wird es auch später immer eine Lösung geben. In unserem Fall kommt der nächste Bus in etwa 30 Minuten. Entgegen landläufiger Meinung haben wir Rentner Zeit. Das Umsteigen in Geldern in die Nordwestbahn Richtung Kleve klappt pünktlich. In Kevelaer verbringen wir ein paar schöne Stunden und gelangen mit Nordwestbahn und Niag ohne Schwierigkeiten wieder nach Issum.

Carlo Padilla Foto: Mokwa, Bianca (bimo)

Info Persönliches Fazit des 9-Euro-Ticktes Tipps Wie die gravierenden Nachteile des 9-Euro-Tickets vermeiden: nicht am Wochenende reisen nur das Umland besuchen nicht oft umsteigen touristische Highlights vermeiden (z. B. Sylt und München) keine großen Gepäckstücke Busreisen bevorzugen, da diese nicht so voll wie Bahnen sind für in ihrer Mobilität eingeschränkte Personen nicht zu empfehlen, weil Fußmärsche nötig, Koffer zu schleppen sind, nicht alle Bahnhöfe Aufzüge haben und eine Sitzplatzreservierung nicht möglich ist für Berufspendler ungeeignet wegen der Unzuverlässigkeit der Verbindungen nichts für ungeduldige Reisende Vorteile Das sind die Vorteile des 9-Euro-Tickets: keine Zugbindung. So kann man bei Verspätungen jeden (späteren) Zug benutzen Fahrten können beliebig oft unterbrochen werden, um weit entfernte Ziele zu erreichen, eventuell mit Übernachtungen. konkurrenzlos billig genial einfach, weil man sich nicht mit verschiedenen Zeitzonen, Waben und Tarifgebieten im Tarifwirrwar auseinandersetzen muss viele menschliche Kontakte Attraktivität Ohne 9-Euro-Ticket wären wir nicht so viel gereist und werden in Zukunft wieder zu unseren alten Reisegewohnheiten zurückkehren, also nur selten mit dem ÖPNV fahren. Es ist schwer vorstellbar, dass Berufstätige in großem Stil auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen, weil diese Art Verkehr einfach zu unzuverlässig ist. In der Mobilität eingeschränktes Klientel, insbesondere die „reifere Jugend“, wird auch eher die Bahn meiden und beim Auto bleiben. Zwischenfälle Ausgefallene, volle und verspätete Verbindungen muss man in großer Gelassenheit hinnehmen und als Herausforderung betrachten. Das 9-Euro-Ticket entfaltet seinen spröden Charme nur den Reisenden, die ein gerüttelt Maß an Improvisation beherrschen. Freundliche, hilfsbereite und mitteilsame Mitreisende vermitteln überraschende Erfahrungen und entschädigen für viele Unannehmlichkeiten.

2. Auch Xanten stellt noch keine echte Herausforderung dar. Von Issum geht es mit dem Bus nach Geldern, von dort mit einem anderen Bus zum Bahnhof Xanten. Die Tourist Information überredet uns zu einer Stadtrundfahrt mit einem Bähnchen. So lernen wir nicht nur den uns bekannten Stadtkern kennen. Nach Mittagessen, Eis und Spaziergang fahren wir wieder mit den bereits am Vormittag benutzten Buslinien zurück nach Issum. Schwierigkeiten ergeben sich nicht.

3. Wir werden mutiger und wagen einen Ausflug nach Kleve. Durch den Ausflug nach Kevelaer wissen wir bereits, dass wir mit dem Bus von Issum nach Geldern und anschließend mit dem Zug in Richtung Kleve fahren müssen. Aber nein, das geht ja nicht mehr, weil die Strecke zwischen Kleve und Krefeld für Monate für den Schienenverkehr gesperrt ist. Aber es gibt Hoffnung und einen Schienenersatzverkehr der Nordwestbahn. Die Hinfahrt klappt, wenn auch der Schienenersatzverkehr mehr Zeit als die Bahn braucht. Insgesamt betrachtet, verläuft die Hinfahrt problemlos. Der Aufenthalt in unserer Kreisstadt gestaltet sich gemütlich. Wir erkunden die Ober- und Unterstadt unserer Kreisstadt und nehmen ein Mittagessen ein. Ein Unfall auf der B 9 führt zu einer Verspätung von 30 Minuten. Wichtiger ist: Es ist nichts Schlimmeres passiert.

Ein Tag in Köln: Der Schienenersatzverkehr macht die Rückfahrt zu einer Reise mit viel Wartezeit. Foto: dpa/Thomas Banneyer

4. Meine Frau will spontan nach Köln fahren. Von Issum geht es mit zehn Minuten Verspätung nach Wesel. Trotzdem erreichen wir den Anschluss in Wesel. Wir sitzen auf dem „Oberdeck“ eines zweistöckigen Wagens. Die Fahrt dauert nur ein paar Minuten, dann halten wir auf freier Strecke. Die beruhigende Durchsage gibt uns Hoffnung, dass es (hoffentlich) bald weitergeht. Die nächsten Durchsagen klingen immer genervter: „Ich weiß auch nicht, warum wir angehalten wurden... Der Fahrdienstleiter geht nicht ans Telefon.“ Da wir bis Köln ohne Umsteigen fahren können, spielt die Verspätung keine Rolle, verkürzt aber die Zeit, die wir bis zur Rückfahrt eingeplant haben. Wir schlendern zum geliebten Rhein und an der Philharmonie vorbei. Auf der ersten Teilstrecke der Rückfahrt bis Duisburg ist der Zug so voll, dass wir das erste Mal keinen Sitzplatz finden können. Eine Frau mit Kinderwagen und ein Mann mit Fahrrad wollen und kommen noch mit. Masken werden in dieser drangvollen Enge trotzdem von einigen Fahrgästen nicht getragen. Die Bahn-App teilt uns mit, dass der Zug nach Wesel ab Krefeld ausfällt. Also steigen wir in Krefeld aus. Für uns gibt es immer wieder nur Durchsagen mit einer Entschuldigung für die missliche Situation, aber keine Hinweise fürs Weiterkommen. Hilfsbereitschaft und Tipps gibt es nicht von der Bahn, wohl von Mitreisenden. Wir suchen nach einer Verbindung von Krefeld nach Geldern. Bei der Nordwestbahn werden wir fündig, müssen dafür aber eine Wartezeit von fast zwei Stunden in Kauf nehmen. Tatsächlich erreichen wir in Krefeld einen vollen Schnellbus der Nordwestbahn, der ohne Zwischenhalt bis Geldern fährt. Weil der Schnellbus trotz seines Namens langsamer ist als die Bahn, verpassen wir an diesem Sonntag den Anschluss an Bus 32 in Geldern. Das bringt uns eine Wartezeit von etwa zwei Stunden ein. Wir nutzen die Zeit, die Gelderner Gastronomie zu genießen und essen gemütlich zu Abend. Wir erreichen den letzten Bus nach Issum und landen dort schließlich um 22.20 Uhr.

5. Wir machen unsere erste Mehrtagesfahrt nach Aachen. Meine Frau möchte einmal nach Aachen. Warum nicht? Ist Aachen doch immer eine Reise wert. Von Issum kommen wir pünktlich in Richtung Wesel. Bereits im Bus sitzend, empfiehlt „bahn.de“ – übrigens eine meiner Lieblings-Apps –, mit dem Bus von Issum nach Alpen und von dort bis Rheinhausen mit der Regionalbahn ohne Umstieg bis Aachen zu fahren. Die Strecke Diebels Issum bis Alpen gelingt pünktlich. Die Nordwestbahn kommt allerdings in Alpen 20 Minuten zu spät an. Den Anschluss in Duisburg erreichen wir deshalb nicht und müssen auf die nächste Verbindung warten. Ein Mitreisender erzählt, dass er oft mit der Nordwestbahn fahre, die aber von zehn Malen nur etwa einmal pünktlich fahre. Aber bis Aachen kommen wir schließlich doch und das zu unserem großen Erstaunen mit nur ein paar Minuten Verspätung. Auf der Rückfahrt gibt es eine Unannehmlichkeit. Der Zug besteht aus zwei Zugteilen, die in Lintert geteilt werden. Ein Mitreisender weist uns darauf hin, dass wir im falschen Zugteil sitzen. Deshalb geht es im Laufschritt und Gepäck beim nächsten Halt ins richtige Zugteil.

6. Noch eine mehrtägige Reise, diesmal nach Bonn. Die fünf Minuten zu spät ab Issum darf man getrost als pünktliche Abfahrt werten. Und so kommen wir problemlos bis Wesel. Der Zug aus Koblenz steht schon am Gleis 3. Ganz schön viele Menschen wollen einsteigen, aber die Türen sind verschlossen. Eine Durchsage leitet uns zu Gleis 5 um. Eine junge Frau nimmt mir meinen Koffer ab und trägt ihn die Treppe hinunter. Ich bin schockiert, ist diese hilfsbereite Frau doch der untrügliche Beweis, dass ich alt bin. Im Gedränge finden wir mit Mühe Sitzplätze. Die Reisenden können wegen des überfüllten Zugs die Lichtschranken an den Türen nicht freimachen. Als Folge davon können die Türen nicht geschlossen werden. Der Zug kann nicht abfahren, muss manchmal wegen der Verspätung andere Züge vorbei lassen. Bei jedem Halt wird die Verspätung größer. Auch die genervte Durchsage, dass wir auf diese Weise nie nach Koblenz kommen, hilft wenig. Trotz allem erreichen wir Bonn „nur“ 30 Minuten zu spät. Am Tag der Rückfahrt ist der Bahnhof „knallvoll“ mit Reisenden. In Köln ist Umsteigen angesagt. Der Zug nach Köln kommt pünktlich. Wir zwängen uns in einen Wagen. Bis Köln haben wir einen Stehplatz. Von Köln geht es komfortabel bis Krefeld. Die zuständige Nordwestbahn hat zwischen Krefeld und Kleve einen Schienenersatzverkehr eingerichtet. Wir „ergattern“ einen Schnellbus, der ohne Zwischenhalt bis Geldern fährt. Der Bus ist pünktlich, aber voll. Trotz temperamentvoller Fahrerin braucht der Schnellbus länger als der Zug. In Geldern angekommen, sage ich der Fahrerin, dass ihr Fahrstil doch recht temperamentvoll sei. Sie lächelt. Weil der Bus allerdings nicht so schnell ist wie der Zug, erreichen wir unseren geplanten Anschluss in Geldern nicht und überschlagen dort einen Bus. Dieser Bus bringt uns aber pünktlich nach Issum.

7. Wir fahren nach Geldern: Eis essen. Linie 32 ab Issum kommt fünf Minuten zu spät. Wir suchen uns ein gemütliches Eiscafé in Geldern aus. Auf der Rückfahrt kommt Bus 67 zunächst nicht, und wir suchen uns bereits eine spätere Verbindung aus. 15 Minuten später kommt der ursprünglich geplante Bus aber dann doch.

8. Wir besuchen meine Schwester und ihre Familie in Andernach. Wir starten ab Issum und wollen mit dem Bus nach Wesel fahren. Unterwegs empfiehlt „bahn.de“ nur bis Alpen und von dort nach Duisburg zu fahren. Den Grund der Empfehlung erfahren wir nicht. Allerdings bringt uns die Empfehlung einen Umstieg zusätzlich ein. Wir vertrauen bahn.de und landen mit fünf Minuten Verspätung in Duisburg. Wir steigen um und finden einen total überfüllten Bahnsteig am Gleis 2 vor. Unterwegs nach Andernach hält uns ein Böschungsbrand auf und bringt uns bis Köln eine Verspätung von 40 Minuten ein. Die Durchsagen begrüßen die neu Zugestiegenen freundlich und wohl zum gegebenen Zeitpunkt noch korrekt auf dem Weg nach Koblenz. Doch das Blatt wendet sich. Die Durchsagen nennen jetzt Sinzig wegen einer Streckensperrung als Ziel. Das bedeutet für uns, dass wir nicht bis Andernach fahren können. Es kommt noch ein Lokführerwechsel in Bonn-Bad Godesberg hinzu. Die Verspätung vergrößert sich auf 50 Minuten. Eine weitere Durchsage empfiehlt, bereits eine Haltestelle vor Sinzig – das ist Remagen – aus- und am selben Bahnsteig in den folgenden Zug einzusteigen. Da wir bereits 60 Minuten Verspätung haben, ist der uns im Abstand von einer Stunde folgende Zug nur wenige Minuten hinter uns. Das Umsteigen gelingt, und wir erreichen tatsächlich Andernach. Wieso der nachfolgende Zug bis Koblenz fahren kann, haben wir nicht erfahren.

Die letzte Fahrt mit dem 9-Euro-Ticket führte nach Bremen. Eines der bekanntesten Sehenswürdigkeiten dort: die Bremer Stadtmusikanten. Foto: Carlo Padilla