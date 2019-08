Aktion in Issum : Gartenkunst zwischen Lilien und Hortensien

Zum sechsten Mal wurde in Issum der Garten von Thomas Pade und Regine Leurs für Bewucher geöffnet. „Kunst im Garten“ nennt das Ehepaar das Event auf mehr als 2000 Quadratmetern, das in vielerlei Beziehung besonders ist.

Schnell bildeten sich an den Ständen kleine Menschentrauben. Die Besucher kamen ins Fachsimpeln über die angebotenen Waren, ließen sich die Herstellung erklären oder gaben einfach und schnell ihrer Begeisterung Ausdruck, so beispielsweise bei Heike Delvos und ihren handgemachten Glasperlen, bei Ruth Smitmans und ihren Glasarbeiten oder bei Rebecca Anhamm und ihren dekorativen Filzarbeiten.

In Gärten gehören dekorative Elemente. Eine Auswahl verschiedenster Stilrichtungen entdeckte der Besucher bei Hellfried Schmitz. Er ist Spezialist für Metallobjekte. Barbara Lemmen-Klotz bot Keramik und Stelen. Marlies Schulmeyer zeigte Schönes aus Ton für Haus und Garten. Von der skurrilen Form von Fundhölzern lässt sich der Gelderner Künstler Ralph Toschka leiten. Sie sind Bestandteil seiner dekorativen Lampen. Sabine Vitten hat sich neben Schmuck dem Nostalgischem und der Nadelkunst verschrieben. Ähnlich wie Sigrid Lang, die einen reichen Fundus an Taschen anbot. Dass Gastgeberin Regine Leurs einen grünen Daumen hat, erlebten die Besucher hautnah. Auch die künstlerische Gestaltung ist ihr Ding, wie die Bilder auf den Tonkugeln und die abstrakten Malereien zeigten. „Für mich ist dieser Tag eine Bereicherung“, sagte sie. Im Schatten hatten sich die Besucher ein kühles Plätzchen erobert und genossen bei Kaffee und Kuchen die Ausstellung, gerieten ins Schwärmen. „Unser Garten ist im Laufe der Jahre gewachsen, Stück um Stück“, verriet Thomas Pade die Entwicklung vom ehemaligen Reitplatz zum Gartenreich. Die nötige Gartenarbeit sei für ihn und seine Frau wie Urlaub. „Wir machen alles selber.“ Mit vielen Anregungen und Ideen auch zur Beetgestaltung verließen die Gäste den Garten an der Lindenau. Genau passend bot sich daher als letzter Stopp am Ausgang der Stand von Gerrie Veenstra mit seinem Staudenangebot an.