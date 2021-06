Gartenbauvermarkter in Herongen : Landgard-Umsatz über dem Plan

Herongen Das erste Quartal 2021 verlief für die Erzeugergenossenschaft erfreulich. Die Zahlen deuten darauf hin, dass sie sich auch in Corona-Zeiten gut am Markt behauptet.

„Ein großer Dank geht an unsereMitarbeiter für ihre Leistungen unter den erschwerten Corona-Bedingungen. Sie setzen bis heute alle mit den erforderlichen Hygiene- und Schutzmaßnahmen verbundenen Veränderungen und Einschränkungen hervorragend und mit größtem Verantwortungsbewusstsein um. Das ist eine der wichtigsten Voraussetzung dafür, dass Landgard bisher gut durch die Pandemie gekommen ist und das erste Quartal 2021 so erfolgreich war“, so Finanz-Vorstand Carsten Bönig.

Angesichts der positiven Entwicklung, die Landgard trotz der Herausforderungen durch die Corona-Pandemie im Jahr 2020 und fortgesetzt auch im ersten Quartal 2021 gezeigt hat, blickt die gesamte Erzeugergenossenschaft optimistisch in die Zukunft. „Wir werden unserer Rolle als führende deutsche Vermarktungsorganisation für Blumen, Pflanzen, Obst und Gemüse auch weiterhin mit ganzer Kraft und mit voller Überzeugung gerecht werden. Besonders widmen wir uns strategischen Zukunftsthemen wie der neuen Obst- und Gemüse-Frischeplattform für unseren Kunden Aldi Süd, die wir Ende Mai an unserem Unternehmenssitz in Herongen in Betrieb nehmen. Von dort aus wickeln wir exklusiv den operativen Einkauf mit Obst- und Gemüseartikeln für drei Regionalgesellschaften mit rund 200 Filialen ab. Damit bauen wir unsere Logistik als drittes wichtiges Standbein neben der Vermarktung von Blumen und Pflanzen sowie Obst und Gemüse gezielt weiter aus“, so Carsten Bönig.