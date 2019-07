Aktion in der Straelener Innenstadt : Straelens Zentrum wieder schön bepflanzt

Aktion in der Straelener Innenstadt

Straelen Im Frühjahr und im Herbst spendieren Gartenbaubetriebe Blumen und Pflanzen für Kübel und Beete.

( Eine schöne Tradition ist zwischen die Sponsoring-Aktion zur Verschönerung der Straelener Innenstadt, an der sich viele der in Straelen ansässigen Gartenbaubetriebe beteiligen.

Jeweils im Frühjahr und im Herbst spendieren einige der Gartenbaubetriebe im Wechsel miteinander Blumen und Pflanzen für die Kübel und Beete rund um den Straelener Marktplatz sowie in der gesamten Innenstadt. Einwohner und Besucher der Blumenstadt können sich so an einem der Jahreszeit angepassten farbenfrohen Stadtbild erfreuen.