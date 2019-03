Landgard: Die ersten Tomaten sind da

Herongen Neue Marke „Honigtropfen“ soll ab Winter im Einzelhandel zu bekommen sein. Paprika kommt noch vor Ostern

Mit Tomaten und Paprika aus unbelichtetem Anbau bringt Landgard Mitte März das erste frische Sommergemüse aus der Region in Deutschland auf den Markt. Aufgrund der sonnigen Witterung im Februar ernten Mitgliedsbetriebe der Erzeugergenossenschaft in Norddeutschland und am Niederrhein in ihren Gewächshäusern voraussichtlich bereits in dieser Woche die ersten frischen Minicherrytomaten der Sorten „Rivolo“, „Sweetelle“ Miniromatomaten und Rispentomaten „Lyterno“. Anfang April werden dann die Romatomaten der neuen Sorte „Romindo“ reif sein, gefolgt von den Romarispen „Ardiles“ und den Cherrytomaten „Brioso“. „Auch die ersten heimischen Paprika aus deutscher Produktion in rot, gelb, orange oder grün erwarten wir noch vor Ostern“, kündigt Labinot Elshani, Generalbevollmächtigter Obst & Gemüse bei Landgard, an.