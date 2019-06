Volksfest : Walbeck wie vor 100 Jahren herausgeputzt

Walbeck Für das Schmugglerspektaktel machte das Dorf einen Sprung zurück in die 20er Jahre des vorigen Jahrhunderts.

Klackernde Holzschuhe auf dem Kopfsteinpflaster, das Schrubben von Wäsche am guten alten Waschbrett, die knatternden Laute eines alten Motorrads, nur übertönt von der Musik eines Leierkastens. Alles ist Teil einer Geräuschkulisse, die man so zuletzt vor fast 100 Jahren erleben konnte. Die 20er Jahre sind so bekannt wie beliebt. In Walbeck lässt man sie jedes zweite Jahr wieder aufleben, am Samstag war so ein Tag in der Ortschaft. Als Teil des Dorffestes führten die Walbecker erneut das Schmugglerspektakel auf. Eine Vielzahl von Freiwilligen machten dies mit ihrem Einsatz möglich.