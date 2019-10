Geldern und Straelen : Einbrecher suchen vermehrt Schulen heim

Die Ferien nutzen Ganoven für Einbrüche in Schulen. Foto: Polizei Mettmann/Polizeig Mettmann

Gelderland Wenn Einbrecher in Kindergärten oder Schulen einsteigen, dort Wertgegenstände oder Geld stehlen, ist das Unverständnis besonders groß. Es kommt immer wieder vor, dass Schulen von Einbrechern heimgesucht werden.

Alleine in Geldern und Straelen hat es innerhalb von wenigen Tagen fünf Einbrüche oder Einbruchsversuche in Schulen und Kindergärten gegeben.

Am 14. Oktober drangen Einbrecher in einen Kindergarten an der Straße „Am Sportplatz“ in Straelen ein und durchwühlten die Räume, flüchteten offenbar aber ohne Beute. Wenige Tage später, am 18. Oktober, drangen Unbekannte durch ein Fenster in das Friedrich-Spee-Gymnasium ein. Dabei lösten sie einen Alarm aus – die Täter traten ohne Beute den Rückzug an.

In derselben Zeit traf es die Sekundarschule Geldern an der Anne-Frank-Straße. Die Täter hebelten ein Fenster auf verschafften sich so Zugang. Die Unbekannten beschädigten bei ihrem Beutezug mehrere Bilder in Glasrahmen, hebelten einen Stromkasten aus der Wand und brachen noch zwei weitere Türen auf. Entwendet wurde Bargeld, wie die Polizei mitteilte.

In der Nacht zu Samstag, 19. Oktober, hebelten unbekannte Täter die Eingangstür zur Katharinenschule in Straelen auf und lösten dabei ebenfalls die Alarmanlage aus. Auch hier flüchteten die Unbekannten aus dem Gebäude ohne Beute.

In die Adelheid-Grundschule in Geldern brachen dann in der Nacht zu Montag, 21. Oktober, Unbekannte ein. Die Täter hatten sich Zugang zum Dach verschafft, schlugen dort ein Fenster ein und kletterten ins Gebäude. Offenbar haben die Unbekannten das gesamte Gebäude durchsucht – sie hinterließen die Räume verwüstet. Unklar ist in diesem Fall, was die Einbrecher mitgenommen haben.

„Es wird geprüft, ob diese Fälle zusammenhängen“, sagt Corinna Saccaro, Sprecherin der Polizei in Kleve. Es gebe immer wieder Einbruchswellen – mal in Pfarrheimen, mal in Kindergärten, mal in Schulen. „Derzeit stehen die Schulen wegen der Ferien leer, darum häufen sich die Fälle“, sagt Saccaro.