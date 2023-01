Zeichen setzen für den europäischen Frieden Wachtendonk und Acigné feiern die Freundschaft

Zum 60. Jahrestag der Unterzeichnung des deutsch-französischen Freundschaftsvertrages am 22. Januar 1963 durch den damaligen französischen Staatspräsidenten Charles de Gaulle und Bundeskanzler Konrad Adenauer im Èlysée-Palast in Paris trafen sich nicht nur die deutsche und französische Regierung in Paris. Auch in Wachtendonks Partnerstadt Acigné wurde dieses Ereignis gefeiert.