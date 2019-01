Nieukerk : Fußgänger tödlich verletzt

Nieukerk Zu einem tödlichen Verkehrsunfall ist es am Samstag in Kerken gekommen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, überquerte gegen 18.55 Uhr ein 76-jähriger Fußgänger aus Kerken die Industriestraße.

Hier kam es zu einem folgenschweren Zusammenstoß mit dem Golf einer 51-Jährigen, die ebenfalls aus Kerken stammt.

Nach notärztlicher Versorgung vor Ort wurde der 76-Jährige in eine Klinik gebracht. Dort erlag er in der Nacht seinen schweren Verletzungen. Zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger hinzugezogen, außerdem wurde der Pkw sichergestellt. Beteiligte, Zeugen und Angehörige wurden von einem Team des polizeilichen Opferschutzes betreut.



