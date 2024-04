Neues von den Issumer Grundschulen Wenn Bienen, Frösche und Löwen Fußball spielen

Trampelnd, klatschend und „Tor“ rufend wurde das Turnier von Zuschauern auf der gut gefüllten Tribüne begleitet. Bereits am Samstag traten die ersten und zweiten Schuljahre in insgesamt 50 Spielen gegeneinander an, gefolgt von den Dritt- und Viertklässlern am Sonntag.