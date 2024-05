Kurz vor der EM Veerter Grundschüler werden zu Fußballern

Es war richtig was los am Veerter Hülspassweg. Die dortige Sportanlage des SV Veert wurde für einen Vormittag zur großen Bühne der Fußball-Begeisterung. Die St.- Martini-Grundschule Veert war angerückt und hatte den Sportunterricht als eine groß angelegt Outdoor-Veranstaltung in die Veerter Fußball-Arena verlegt. Von 8.30 Uhr an rollte am Donnerstagmorgen auf beiden Plätzen der Ball. Langes Aufwärmen benötigten die mehr als 200 Mädchen und Jungen nicht, um in beste Stimmung zu kommen und ihre eigene Fußballparty zu feiern.