Jugend trainiert für Olympia Fußballerinnen vom Spee-Gymnasium wollen nach Berlin

Aushängeschild des Gymnasiums sind die U17-Mädels, die, bestückt mit vier aktuellen Deutschen Meisterinnen am Dienstag, 25. Juni, an der Sportschule Wedau in Duisburg auf der Bezirkssportanlage am Kalkweg 125 um die NRW-Meisterschaft und somit um das Ticket für das Bundesfinale in Berlin spielen werden.