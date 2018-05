Geldern : Fußball-WM - Diskussion stellt kritische Fragen

Geldern Der Fußball transportiert Werte. Sagt er zumindest. Jede Weltmeisterschaft wird mit Versprechungen verkauft, dauerhaft die Lebensbedingungen der Menschen vor Ort zu verbessern. Tatsächlich zieht das große Geld sehr schnell weiter. "Demokratische Errungenschaften stehen bei großen Fußballturnieren immer wieder auf dem Prüfstand", sagt Ronny Blaschke. Der Journalist aus Berlin wirft einen kritischen Blick auf die Umstände, unter denen diese Sportereignisse stattfinden, und benennt mehr als eine Baustelle: Korruption bei der Vergabe der Spielorte, Arbeitsbedingungen beim Stadionbau oder die Verwendung von Steuergeldern. Das Laboratorium, Evangelisches Zentrum für Bildung, Arbeit und betriebliche Seelsorge, lädt in Kooperation mit dem Evangelischen Forum der Kirchengemeinde Kleve zu einer Diskussion mit Blaschke ein. Sie beginnt am Montag, 4. Juni, um 20 Uhr im Gemeindehaus an der Versöhnungskirche, Lindenallee 42, Kleve.

Kernpunkt wird die Frage sein: "Bejubeln wir Tore und schauen ansonsten weg?" Große Sportevents geben Politikern eine Bühne. Deren Umgang mit Minderheiten oder politischer Opposition im Land wird ausgeblendet.

(RP)