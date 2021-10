Fußball-Regionalliga : SV Straelen beurlaubt Trainer Benedict Weeks

Straelen Nach zuletzt sechs sieglosen Spielen in Folge hat Hermann Tecklenburg, Präsident des Fußball-Regionalligisten SV Straelen, die Reißleine gezogen und Trainer Benedict Weeks beurlaubt.

(him) Sechs sieglose Spiele in Folge waren am Ende dann doch zu viel. Hermann Tecklenburg, Präsident des Fußball-Regionalligisten SV Straelen, hat am Montag Trainer Benedict Weeks beurlaubt. „Der Grund ist ganz einfach. Wir haben zuletzt zu wenig Punkte geholt“, sagte Tecklenburg, der gerade Urlaub auf Kreta gemacht hat, unmittelbar vor dem Start seines Fliegers. Der 31-jährige Benedict Weeks, der zu Beginn der abgelaufenen Corona-Saison die Nachfolge von Inka Grings angetreten und dafür sogar seinen Job beim Fußball-Verband Niederrhein aufgegeben hatte, hatte mit seiner Mannschaft zunächst einen Traumstart hingelegt.

Mit drei Siegen in Serie – darunter ein triumphales 4:1 an der Essener Hafenstraße – hatte der SV Straelen zwischenzeitlich sogar die Tabellenführung erobert. Doch anschließend lief kaum noch etwas zusammen.

Zedi wird in jedem Fall am Mittwochabend im Nachholspiel beim VfB Homberg und wahrscheinlich auch am Samstag in der Partie beim Titelaspiranten Rot-Weiß Oberhausen auf der Bank sitzen. Eventuell wird der SV Straelen dann bereits in der nächsten Woche den neuen Trainer präsentieren.