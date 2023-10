Fusion-Küche in Alter Bürgermeisterei Ukrainer starten mit neuem Konzept in Walbeck

Als Andrii Nycheporenko zum ersten Mal Grünkohl serviert bekam, wusste er nicht so recht, was er davon halten sollte. „Das sah furchtbar aus“, sagt er und muss lachen. Ein Teller mit grünem Brei, und oben drauf lag eine Wurst. „Was das wohl ist, habe ich mich gefragt“, erzählt Nycheporenko. „Dann habe ich es probiert und fand es sehr lecker.“ Aber so wie das Essen präsentiert wurde, hätte er es am liebsten stehen lassen.