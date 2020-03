Straelen und Coronavirus : Notbetreuung für manche Schüler

STRAELEN Für Kinder, deren Eltern im Gesundheitsbereich oder Rettungsdienst arbeiten, gibt es eine Notbetreuung an Gymnasium und Sekundarschule.

Am Montag, 16. März und Dienstag, 17. März, können die Eltern, deren Kinder das Straelener Gymnasium besuchen, aus eigener Entscheidung ihre Kinder zur Schule schicken. An beiden Tagen ist die Schule bis 15.15 Uhr geöffnet. Bis zum 3. April, dem Beginn der Osterferien April ist für eine Notbetreuung der Kinder gesorgt, deren Eltern als „unentbehrliche Schlüsselpersonen“ in unverzichtbaren Funktionsbereichen – insbesondere im Gesundheitswesen arbeiten.

Auch in der Sekundarschule Straelen kann eine Notbetreuung der Schüler nur in einem sehr stark begrenzten Rahmen stattfinden. Diese ist in erster Linie für Kinder gedacht, deren Eltern als „unentbehrliche Schlüsselpersonen“ in beispielsweise medizinischen Berufen tätig sind. Schülerinnen und Schüler, die betreut werden müssen, werden gebeten, sich am Montag, 16. März, um 7.45 Uhr in der Turnhalle der Sekundarschule am Busbahnhof einzufinden. Sie sollten ein kurzes Schreiben vorlegen, das Information enthält, an welchen Tagen und zu welchen Zeiten das Kind Betreuung braucht. Die Mensa bleibt ab sofort geschlossen. Das Mittagessen oder auch andere Formen der Verpflegung finden nicht statt.