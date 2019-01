Firmenverkauf: Entscheidung über Diebels bis März?

Issum Seit mehr als einem Jahr wird ein Käufer für die Altbierbrauerei in Issum gesucht. Die Verhandlungen dauern an.

Warten auf Wasserstandsmeldungen aus Bremen – das bleibt Thomas Engelsiepen zurzeit, wenn er wissen will, wie es mit Diebels weitergeht. Engelsiepen ist der Betriebsratsvorsitzende in der Issumer Brauerei, und in der Hansestadt sitzt die Geschäftsführung von Anheuser-Busch InBev Deutschland. Die bemüht sich jetzt seit mehr als einem Jahr, einen neuen Besitzer für Diebels zu finden.

Geschichte Die Brauerei Diebels wurde 1878 vom Krefelder Braumeister Josef Diebels in Issum gegründet. Im Sommer 2001 wurde die bis dahin private Brauerei von der Interbrew-Gruppe für umgerechnet 100 Millionen Euro aufgekauft. Nach kurzer Zugehörigkeit zur Bremer Brauerei Beck & Co. wurden die Vertriebsaktivitäten aller Brauereien der InBev-Gruppe in Deutschland 2003 in der Interbrew Deutschland Vertriebs GmbH & Co KG zusammengeführt.

Zur guten Stimmung unter den gut 200 Diebels-Mitarbeitern trage das „Auf die lange Bank“-Schieben sicherlich nicht bei. Wie sehr der Belegschaft die Zukunft der Brauerei am Herzen liegt, hat sie zuletzt am 1. Dezember mit der Aktion „Wir sind Diebels“ deutlich gemacht. Engel­siepen glaubt, dass den Verantwortlichen bei InBev das aufgefallen ist, vor allem, weil das eine Veranstaltung von Mitarbeitern gewesen sei, während eine ähnliche Aktion bei Hasseröder in Wernigerode von der Gewerkschaft getragen worden sei.

Es liege, so teile Engelsiepen weiter mit, die Zusicherung der Geschäftsleitung vor, dass es keine „neverending story“, also keine unendliche Geschichte, werden solle. Engelsiepen rechnet damit, dass die Entscheidung im ersten Quartal 2019 fällt. „Wir wollen nicht das 28. Rad am Wagen eines Weltkonzerns sein“, betont der Diebels-Betriebsrat. Möglicherweise bleibe man auch bei InBev. „Da wissen wir, was wir haben und was wir nicht haben.“ Auf jeden Fall müsse wieder mehr Werbung für Diebels gemacht werden. Nicht so viel wie zur Hoch-Zeit, aber auch nicht so wenig wie momentan. Engelsiepen: „Da muss man einen goldenen Mittelweg finden.“ InBev will sich am Montag äußern.