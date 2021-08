Wettbewerb in Issum : Issum sucht noch Kandidaten für den Heimatpreis

Issum Bis zum 30. September können noch Vorschläge bei der Gemeinde eingereicht werden. Das Preisgeld beträgt 5000 Euro und wird an bis zu drei Preisträger vergeben.

In der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der Gemeinde Issum am 2. März wurde die weitere Teilnahme am Förderprogramm des Landes Nordrhein-Westfalen beschlossen. Unter dem Motto „Heimat. Zukunft. Nordrhein-Westfalen. Wir fördern, was Menschen verbindet.“ wird in der zweiten Jahreshälfte 2021 der Heimat-Preis in der Gemeinde Issum vergeben. Das Preisgeld beträgt insgesamt 5000 Euro und kann an bis zu drei Preisträger vergeben werden.