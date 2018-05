Geldern: Für den Amprion-Netzausbau: Politiker verlangen Ausgleich

Geldern Ein Rückzug aus der Atomkraft macht es nötig, andere Energiequellen stärker als bisher zu nutzen. Etwa Windenergie, die von einem Seehafen aus über Land bis in die Ballungszentren geleitet wird. Seit Januar ist klar, dass die Amprion GmbH den "Vorzugskorridor" für ihre geplante Gleichstromverbindung zwischen Emden und Osterath im Rhein-Kreis Neuss auch durch den linken Niederrhein verlegen möchte. Vielen Anliegern, nicht zuletzt Landwirten, gefällt die Vorstellung nicht, dass 100 Meter breite Schneisen in die Landschaft geschlagen werden, um darin die Leitungen zu vergraben.

Darin heiße es unter anderem, betroffene Grundstückseigentümer müssten an der Wertschöpfung des Netzausbaus beteiligt werden. Die Abgeordneten bitten den Minister um ein zeitnahes Gespräch, in dem es um Entschädigungsmöglichkeiten, Ausgleich, Ersatz und Kompensation für den Energieleitungsbau gehen soll. Die Verbesserung von Transportkapazitäten für Gas und Strom in Deutschland sei unbedingt nötig, es müsse aber für den notwendigen Rückhalt in der Bevölkerung gesorgt werden.