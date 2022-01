Fantasy-Spektaktel in Geldern : Anstoßen auf die Tolkien-Tage in „Mittelerde“-Pont

Auf die Geselligkeit! In der Methalle von Meduseld in Rohan wird auf die Tolkien-Tage angestoßen. Foto: Stefan Niebecker

Pont Die Corona-Pandemie hat die Kreativität und die Standhaftigkeit der Fans und Organisatoren nicht erlahmen lassen. Für die Veranstaltung, die vom 10. bis 12. Juni geplant ist, sind bereits fast 6000 Eintrittskarten verkauft worden.

Auch die Tolkien-Tage am linken Niederrhein hatten unter Corona zu leiden. 2019 fanden sie das letzte Mal in voller Größe statt. In den beiden Jahren danach schrumpften sie wegen der Pandemie zu einer Online-Ausgabe beziehungsweise zu einer Hybrid-Version mit zehn kleineren Ersatzveranstaltungen. Doch 2022 wollen die Organisatoren der Deutschen Tolkien-Gesellschaft Mittelerde in Pont wieder in ganzer Pracht entstehen lassen – und zwar vom 10. bis 12. Juni.