Aktion im Baudenkmal : Graffiti im mittelalterlichen Gemäuer

Diese fünf Männer sind mit ihren Spraydosen im Mühlenturm aktiv. Foto: Gerhard Seybert, Medien & Presse/Gerhard Seybert, Medien & Presse Service

Geldern Das Projekt „Home Street Home“ macht im Gelderner Mühlenturm Station.

Sie sind Künstler, und als solche haben sie auch Künstlernamen. Steffen Mumm nennt sich „Hoker“. Allesandro Althaus ist „Oldhaus“, Yekta Kisin läuft unter „Yekkis“. Und Jarek Masztalerz und Alex Weigandt sind als Duo „Tubuku“ unterwegs. Die jungen Männer aus Mönchengladbach, Krefeld und Neuss sind beim Urban Art Festival „Home Street Home“ aktiv, das in Krefeld, Mönchengladbach, Neuss und Geldern über die Bühne geht. „Wir wollen die ,verrufene’ Straßenkunst etablieren“, erklärt Rainer Niersmann von der Gelderner Stadtverwaltung. Und dabei sollen „Oldhaus“, „Hoker“ und Co. helfen.

Fünf Männer, das passt haargenau für die fünf Etagen des Mühlenturms. In dem mittelalterlichen Gemäuer am Südwall toben sich die Sprayer noch bis Sonntag aus. Die Bildsprache und das Farbkonzept, erklärt Masztalerz, folgten derjenigen in den anderen Aktionsorten des Projekts in Mönchengladbach, Krefeld und Neuss. Und ein Bild ist auch überall zu finden: Vier chillende Spraydosen schauen auf die Motive, die der jeweiligen Stadt angepasst sind. „Wir wollen die heimische Situation auf die Straße bringen“, sagt „Oldhaus“.

Am Samstag des Straßenmaler-Wettbewerbs, 24. August, soll laut Niersmann gezeigt werden, was im Mühlenturm an Straßenkunst geschaffen wurde. Ab dann ist der Turm regelmäßig sonntags von 13 bis 17 Uhr für das Publikum geöffnet, und zwar am 1. September, 8. September, 29. September, 6. Oktober, 20. Oktober, 2. November, 23. November und 8. Dezember.

Im Jahr 2020 soll der Turm innen grundlegend renoviert werden. Das ist erforderlich, um in dem Bauwerk auch künftig Ausstellungen zeigen zu können.

Die fünf Künstler sind in Geldern nicht nur im Mühlenturm tätig. In zwei Wochen verschönern sie mit ihren Spraydosen eine Hausfassade in der Innenstadt. „Und zwar am denkmalgeschützten Haus Kapuzinerstraße 27“, verriet Niersmann. Das leuchtet noch in strahlendem Gelb.