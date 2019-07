Wachtendonk : „Work in Progress“ im alten Wasserwerk in Wachtendonk

Das alte Wasserwerk in Wachtendonk ist ein Ort der Inspiration. Foto: Maria Schwarzenberg

Wachtendonk Im alten Wasserwerk in Wachtendonk kann Künstlern ab Samstag, 13. Juli, bei der Arbeit über die Schulter geschaut werden. Eine Woche lang treffen sich Künstler aus Geldern, Rheinberg, Aachen, Krefeld und Bad Honnef am Fliethweg 44 zu „Work in progress“.

Mit dabei sind Dagmar Irma Dähnert (Malerei, Druck, collagen), Gerda Lipski (Malerei), Eliana Schwarzenberg (Malerei, Zeichnung), Alfons Thesing (Skulptur und Objekte) und Nanni Wagner (Malerei, Objekte).

Das alte Wasserwerk wird von den Künstlern als inspirierender Ort genutzt. Die Besucher profitieren davon und können unterschiedliche Künstler-Gewerke bestaunen und an den Experimenten der Gruppe teilhaben. Besucher können während der Arbeitsphase mit den Künstlern ins Gespräch kommen. An den letzten beiden Tagen werden die Arbeitsergebnisse der Öffentlichkeit präsentiert. Die Ausstellungstermine im alten Wasserwerk sind am Samstag, 20. Juli, von 16 bis 18 Uhr und am Sonntag, 21. Juli, von 12 bis 18 Uhr.