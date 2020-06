Interview Hannah Beisel : „In Tansania steht das Miteinander steht im Vordergrund“

Hannah Beisel (l.) und ihre Freundin Miriam Hauke waren für ein FSJ gemeinsam in Tansania. Foto: Hannah Beisel

Geldern Fremde Sprache, fremde Kultur, fremdes Land: Hannah Beisel hat ihr Freies Soziales Jahr (FSJ) in Tansania verbracht – bis die Corona-Pandemie ihren Aufenthalt frühzeitig beendet. Ein Gespräch über ihre Arbeit vor Ort, das besondere Lebensgefühl in dem afrikanischen Land und ein jähes Ende des aufregenden Abenteuers.

Weiterleiten Drucken Von Sebastian Kalenberg

Hannah Beisel hat im vergangenen Jahr ihr Abitur am Friedrich-Spee-Gymnasium in Geldern gemacht. Nach ihrer Schulzeit zog es sie für ein FSJ nach Tansania. Organisiert wurde das FSJ von der Gelderner Hilfsorganisation „Amani Kinderdorf“. Wir haben mit der 19-Jährigen gesprochen

Hallo Hannah. Wie würden wir beide uns in Tansania begrüßen?

In Kinderdörfern haben sie für tansanische Schüler Computer- und Englisch-Unterricht gegeben. Foto: Hannah Beisel

Hannah Mambo! Also ein wirkliches Wort für ‚Hallo‘ gibt es in Kisuaheli (Landessprache in Tansania, Anm. d. Red.) nicht. Mambo bedeutet wörtlich ‚Wie gehts es dir?‘. Darauf antwortet man dann ‚Poa‘, was so viel heißt wie ‚Mir geht’s gut‘.

Du hast dein FSJ dort verbracht. Wieso hast du dich damals dafür beworben?

Hannah Ich hatte schon immer vor, ins Ausland zu gehen und finde Afrika extrem interessant. Als Matthias Schmidt, ein Lehrer vom Friedrich-Spee-Gymnasium und Vorstandsvorsitzender der Organisation „Amani Kinderdorf“, eine frühere Freiwillige zu einem Vortrag über ihren Aufenthalt eingeladen hat, habe ich mich danach ebenfalls für das FSJ dort beworben und habe die Stelle bekommen. Gestartet bin ich mit fünf anderen Freiwilligen Ende Juli 2019.

Ihr habt dort in den Kinderdörfern in Kilolo und Kitwiru gearbeitet. Wie sah euer Alltag aus?

hannah Wir waren vormittags bis 15 oder 16 Uhr in der Schule und haben dort Computer-Unterricht gegeben. Viele tansanische Kinder und Jugendliche wissen gar nicht wie man mit einem Computer umgeht, weil sich die Eltern keinen eigenen PC leisten können. Für einen späteren Job ist der Umgang mit einen Computer aber wichtig. Außerdem haben wir den Schülern Englisch und auch ein paar deutsche Wörter beigebracht, das fanden die richtig toll.

Also gab es keine Sprachprobleme zwischen euch und den Schülern?

Hannah Doch, die gab es schon. Es gilt zwar das Gesetz in Tansania, dass auf den weiterführenden Schulen Englisch geredet werden muss. Das ist ja ein guter Ansatz, allerdings lernen die Grundschüler – in Tansania geht die Grundschule bis zur siebten Klasse – kaum Englisch. Meistens haben sie das Fach einmal pro Woche, wenn sie dann auf die weiterführende Schule kommen, reicht das natürlich nicht aus. Aber wir haben ja zum Glück auch einen Sprachkurs auf Kisuaheli besucht – so hat man es dann immer irgendwie geschafft sich zu verständigen.

Du hast acht Monate in Tansania gelebt. Wie sieht der Alltag dort – im Vergleich zu Deutschland – aus?

Hannah Ganz anders als bei uns. In Tansania spielt sich das Leben fast komplett auf der Straße ab, zu Hause ist man eigentlich nur zum Schlafen. Oft wird sogar draußen vor dem Haus an einer Feuerstelle gekocht und gegessen. Generell nehmen sich die Menschen viel mehr Zeit füreinander, bleiben auch mal länger auf der Straße stehen und unterhalten sich. In Deutschland hatte ich immer das Gefühl, dass ich jeden Tag unbedingt etwas Produktives machen muss. In Tansania herrscht viel weniger Leistungs- und Zeitdruck im Alltag. Sowieso stehen die Gesellschaft und das Miteinander viel mehr im Vordergrund als bei uns.

Gab es sonst noch große Unterschiede?

Hannah Auf jeden Fall beim Einkaufen. Es gibt keine großen Supermärkte oder Geschäfte, in denen man alles bekommt. Vielmehr geht man in viele kleine Geschäfte, kauft in dem einen Laden zum Beispiel Öl und Butter, im nächste dann Toilettenpapier und auf dem Markt das frische Obst und Gemüse. Das war schon eine schöne Erfahrung.

Geplant war das FSJ bis August. Aufgrund der Corona-Pandemie musstet ihr aber vorzeitig abreisen. Wie habt ihr in Tansania von dem Virus erfahren?

Hannah Erfahren haben wir davon recht früh durch die Tagesschau-App. Wir wollten ja informiert bleiben was in der Welt so passiert. Am Anfang fühlte es sich aber noch weit weg an. Wirklich realisiert haben wir es erst, als sich die Lage in Europa zugespitzt hat. Da hat sich nämlich auch die Lage in Tansania für uns verändert. Für die Menschen dort waren die Weißen – also vor allem natürlich die vielen Touristen – die Menschen, die Corona mitbringen. Da wurde uns plötzlich „Corona, Corona“ nachherufen oder die Menschen haben sich den Mund zugehalten, wenn sie an uns vorbei liefen.

Wann und wie wurde entschieden, dass ihr nach Deutschland zurückreisen müsst?

Hannah Das war Mitte März. Wir haben mittwochs erfahren, dass wir am Sonntag zurückfliegen müssen. Zu dem Zeitpunkt war ich mit einer Freundin in einem der Kinderdörfer. Wir mussten dann dort alle Sachen einräumen, uns verabschieden und dann auch in der Stadt, in der wir gewohnt haben, alles einpacken. Es ging alles sehr schnell. Von Freunden haben wir erfahren, dass deren Flug gecancelt wurde. Da hatten wir natürlich auch Angst, dass unser Flug nicht stattfinden wird. Wir hatten aber Glück und kamen zurück nach Deutschland.

Wie sehr leidet Tansania aktuell unter der Pandemie?