Frühlingstreffen der Hundefreunde am Schloss Walbeck : Schnitzeljagd für Hunde durch den Walbecker Wald

Das Logo der Gruppe „Westies und andere kleine Hunde“. Foto: privat

Gelderland Das Frühlingstreffen der Hundefreunde steht am Samstag, 9. April, am Schloss Walbeck an. Nach der Begrüßung beginnt schon der aktive Teil: eine Schnitzeljagd rund um die Baggerseen und das Schloss Walbeck für Mensch und Fellnase startet ab 15 Uhr.

