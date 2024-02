Orgelkonzert in Geldern Frühlingskonzert in der Heilig-Geist-Kirche

Er war Kantor und Organist in Frankfurt am Main (an der Stadtkirche Alt-Höchst, Orgel von Jürgen Ahrend) und danach an der Saalkirche (der karolingischen Kaiserpfalz, Dreymann-Orgel von 1846) und im Dekanat Ingelheim am Rhein (mit einigen wertvollen historischen Orgeln). Von 1995 bis 1999 war Torsten Laux Kantor und Organist der evangelischen Dankeskirche Bad Nauheim.