Großveranstaltung in Straelen Straelen läutet die schöne Jahreszeit ein

Für nicht wenige ist jetzt die schönste Jahreszeit überhaupt. Und in der Blumenstadt tut man alles dafür, das Hochgefühl in diesen Wochen des Wachsens und Blühens noch zu verstärken – mit dem „Frühlingserwachen“. Das Stadtmarketing und die Unternehmergemeinschaft „Aus Straelen“ haben einiges vorbereitet, um am 26. März für Straelener und Besucher den Aufenthalt in der Blumenstadt noch lohnenswerter zu machen. Es soll ein bunter Markt werden.