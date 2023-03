Frühlingsempfang der Stadt Straelen in Herongen Straelen feiert seine Sportler

Bürgermeister Bernd Kuse konnte man die ehrliche Freude über die vielen Gäste beim Frühlingsempfang der Stadt Straelen in Herongen deutlich anmerken. Als Ehrengast begrüßte er Martina Voss-Tecklenburg, die sich die Zeit genommen hatte, bei einem Interview Rede und Antwort zu stehen. „Ich bin wirklich stolz darauf, sie als Bürgerin der Stadt Straelen begrüßen zu dürfen“, so Kuse. Ein spontaner Applaus seitens des Publikums begrüßte die ehemalige Nationalspielerin und amtierende Bundestrainerin der Frauen-Fußball-Nationalmannschaft in der Bürgerhalle Herongen. Danach folgte ein Rück- und Ausblick auf das vergangene und aktuelle Jahr, das für die Stadtverwaltung und die Bürgerinnen und Bürger alles andere als einfach ist.