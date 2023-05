Fest in der Innenstadt Straelen feiert den Lenz

Für viele ist der Frühling die schönste Jahreszeit überhaupt. Mitten im Lenz findet in Straelen der Frühlingsblumenmarkt statt. Am Samstag, 13. Mai, dem Tag vor Muttertag, findet in Straelen wieder ein Frühlingsblumenmarkt statt. An diesem Tag wird auch das neue Blumenmädchen der Öffentlichkeit vorgestellt. Es ist Johanna Heufs. Die 19-Jährige repräsentiert die „starke Frau im Gartenbau“.