Straelen : Frühjahrssingen in mit 13 Chören aus der Region

Straelen Der Männergesangverein "Concordia" Straelen lädt alle Chormusikinteressierte, Ausflügler und Radfahrer aus Straelen und Umgebung zu einem kurzweiligen Frühjahrssingen ein. Es beginnt am Sonntag, 27. Mai, um 11 Uhr auf dem idyllischen Partyhof von Peter Borghs am Woltersberg 15. Bei dieser fast schon traditionellen Veranstaltung alle zwei Jahre zum musikalischen Saisonauftakt werden neben dem Gastgeber "Concordia" weitere zwölf Männer-, Frauen- und gemischte Chöre in lockerer Atmosphäre einen flotten Melodienreigen zum Besten geben.

Es kommen diesmal die Chöre "Cantiamo" Kapellen, Chor 1847 Geldern, Frauenchor Heringa, Männerchor "Niederrheiner", Chorgemeinschaft Männerchor "Waldeslust" zusammen mit Quartett-Verein "Westmark" Herongen, Chorgemeinschaft MGV "Cäcilia" Wankum zusammen mit Quartettverein "Glocke" Wachtendonk, MGV "Cäcilia" Schaephuysen, Quartettverein "Sängerlust" Geldern, Weberstadt Frauenchor Goch und niederländische Vocalgroup Brits aus Maasbree.

Für den neuen Dirigenten Poul van Rooij ist es der erste größere öffentliche Auftritt mit "Concordia" Straelen. Die Männer und Frauen der "Concordia" bieten den Gästen Herzhaftes vom Holzkohlegrill, Salate, kalte Getränke sowie Kaffee und selbst gebackenen Hausmacherkuchen an.



Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei. Es gibt ausreichend Parkplätze.

(RP)