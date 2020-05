Arbeiten im Naherholungsgebiet Schwalm-Nette : Mehr Vandalismus im Naturpark

Gelderland Beim Frühjahrsputz muss zunehmend auch repariert werden. Jährlich wendet der Naturpark für diese Maßnahme 6000 Euro auf. Die Besucher werden um erhöhte Aufmerksamkeit gebeten und sollten Vorfälle melden.

Der Frühjahrsputz kostet den Naturpark Schwalm-Nette jährlich rund 6000 Euro. Die Kosten für Ersatzbeschaffungen und Reparaturarbeiten kommen dazu. „Leider nimmt der Vandalismus an Erholungseinrichtungen immer mehr zu“, sagt Naturpark-Geschäftsführer Michael Puschmann. „Besprühte Tafeln, demolierte oder verbrannte Holzeinrichtungen und illegale Müllentsorgungen auch in Naturschutzgebieten sind die unschönen Seiten der Naherholung.“ Deshalb wendet sich der Naturpark Schwalm-Nette an die Menschen, die die Natur zu schätzen wissen: „Bitte seien Sie aufmerksam und melden Sie Vandalismus an die Polizei oder an die Geschäftsstelle des Naturparks.“ Sachbeschädigungen werden grundsätzlich zur Anzeige gebracht und können den oder die Verursacher teuer zu stehen kommen. Zudem setzt das Team des Naturparks mit seinem Veranstaltungsprogramm auf Information und Aufklärung – auch, um dem Vandalismus entgegenzuwirken.