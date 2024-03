Konzert mit besonderem Jubiläum Blasmusik feiert in Kapellen Weltpremiere

Moderator Stephan Masseling verstand es, kurzweilig und informativ durch das Programm zu führen. So nannte er den Dirigenten der Concordia einen wahren „Gentleman of Music“, um damit auf das gleichnamige Medley mit Evergreens der Sänger Tom Jones und Neil Diamond überzuleiten. Bei Stücken wie „Song Sung Blue“ und „Delilah“ wippte so mancher Fuß in Kapellens guter Stube mit.