Aktion in Geldern : „Frittenrebell“ verteilt Heiligabend kostenlos Suppe

Aktion in Geldern

Eric Mulders und Klaus Rennings organisieren das Essen für Bedürftige am 24. Dezember in Geldern. Foto: privat

Geldern Die Aktion findet von 11 bis 14 Uhr auf dem Gelderner Marktplatz statt. Es gibt Erbensuppe mit Brötchen und eine Alternative für alle, die sich halal ernähren.

Schlagersänger Frank Zander hat es vorgemacht: eine warme Mahlzeit wärmt auch die Seele. Seit vielen Jahren organisiert der Musiker ein Weihnachtsessen für Obdachlose und Bedürftige in Berlin. Auch „Frittenrebell“ Eric Mulders hat sich Gedanken gemacht, wie man Menschen, die wenig haben, an Heiligabend eine Freude machen kann. Gemeinsam mit Klaus Rennings vom Küchenstudio Mali organisiert er ein Suppenessen auf dem Gelderner Marktplatz. Auch dorthin dürfen alle Bedürftigen kommen. Serviert werden zwei Varianten: eine kräftige Erbensuppe mit Brötchen und eine Halal-Suppe. Gemeint ist eine Suppe aus Lebensmitteln, die den muslimischen Speisevorschriften entsprechen, erklärt Mulders. So möchte man auch den Flüchtlingen die Möglichkeit geben, mit gutem Gewissen einen Teller heiße Suppe annehmen zu können.