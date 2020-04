Viele Auflagen als Schutz vor Corona : Friseure für Wiedereröffnung vorbereitet

Ab Montag dürfen die Kunden wieder zum Haarschnitt kommen. Als Schutz vor Corona-Infektionen gibt es viele Auflagen. So müssen die Haare gewaschen werden, berichtet die Obermeisterin Karin Ingenillem aus Veert.

Die Scheren sind geschliffen, der Föhn steht bereit. Ab Montag dürfen die Friseure wieder waschen, schneiden und legen. Und nach der wochenlangen Corona-bedingten Zwangspause öffnen viele dafür tatsächlich auch schon am Montag, dem klassischen freien Tag der Friseure, ihre Läden. Etwa Karin Ingenillem, Obermeistern der Friseurinnung Kreis Kleve. Für sie wird der 4. Mai im doppelten Sinne ein besonderer Tag, den von da an empfängt sie ihre Kunden in Veert an der Schulstraße 4 (früher Haarstudio Veert) statt an der traditionsreichen Adresse Josefstraße 6. Doch bis dahin ist noch viel zu tun, denn auch der Friseurbesuch ist in nächster Zeit mit vielen Auflagen und Vorschriften für den Infektionsschutz verbunden.