Neuheit aus Straelen : Termine beim Friseur gibt es künftig über die App

Maximilian Brockmann zeigt die neue App für Friseur-Reservierungen auf dem Handy. Bisher signalisiert er kurzfristig freie Termine mit einer orangefarbenen Fahne. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Straelen Friseur Maximilian Brockmann aus Straelen ist an der Entwicklung einer Servicefunktion beteiligt, mit deren Hilfe sich kurzfristige Termine im Salon – und auch in Restaurants – ergattern lassen. In rund zwei Wochen soll der Start sein.