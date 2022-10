Friedrich-Spee-Straße in Geldern : Geldern hat seine zweite Fahrradstraße

Schon an ihrer Einmündung in das Issumer Tor (B 58) ist es nun deutlich markiert: Die Friedrich-Spee-Straße in Geldern ist ab sofort Fahrradstraße. Foto: Stadt Geldern/hvs

Geldern Auf der Friedrich-Spee-Straße haben jetzt die Fietser Vorfahrt. Es gilt nun Tempo 30. Autofahrer dürfen den Radverkehr weder behindern noch gefährden. Mit dem Rad darf man nebeneinander fahren.

Für die Qualifikation als Fahrradstraße scheint die Friedrich-Spee-Straße ohnehin bestens geeignet. Schließlich wird die Strecke von den Schülerinnen und Schülern des Lise-Meitner- und des Friedrich-Spee-Gymnasiums ebenso genutzt, wie von den Grundschülern der Sankt-Adelheid-Schule. Auch Besucher der Veranstaltungen in der Aula am Lise-Meitner-Gymnasium oder des Gelderner Parkbads sind häufig mit dem Rad unterwegs. „Die Notwendigkeit, dass Autos hier nur mit mäßiger Geschwindigkeit unterwegs sein sollten und besondere Rücksicht auf den Radverkehr geboten ist, dürfte in diesem Fall offensichtlich sein“, stellt Angela Jentjens vom Team Verkehrsangelegenheiten im Rathaus fest.

Die Einstufung der Friedrich-Spee-Straße als Fahrradstraße sei ein weiteres Signal, um die Radverkehr in Geldern zu stärken. Damit trägt die Stadt Geldern auch der Tatsache Rechnung, dass die Radler bereits jetzt einen hohen Anteil am Verkehrsaufkommen für sich verbuchen. „Man kann Radfahrer ohnehin nur dann überholen, wenn der Mindestabstand von 1,50 Metern eingehalten werden kann“, erklärt Heinz-Theo Angenvoort und zeigt sich zuversichtlich, dass gerade auf der Friedrich-Spee-Straße der Vorrang für den Radverkehr rasch von allen Verkehrsteilnehmern respektiert werden wird. Mit weiteren Hinweisen, beispielsweise auf großen Bannern, will die Stadt Geldern auf die veränderte Situation und die Höchstgeschwindigkeit von 30 Kilometern in der Stunde deutlich hinweisen.