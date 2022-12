Schülerausstellung zur Fußball-WM in Katar Schüler weisen auf „Quatarstrophe“ hin

Geldern · Zwei Leistungskurse am Friedrich-Spee-Gymnasium prangern mit Texten und Bildern die Menschenrechtsverletzungen in Katar an – und schreiben einen Brief an den DFB-Präsidenten.

09.12.2022, 16:15 Uhr

Oberstufenschüler am Friedrich-Spee-Gymnasium in Geldern haben eine Ausstellung zur Fußball-WM in Katar konzipiert und üben Kritik am DFB. Trikots auch aus dem Amateurbereich stehen für die Vielfalt des Sports. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Von Dirk Weber