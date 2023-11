In der Gemeinde Issum Politiker entsetzt über hohe Friedhofsgebühren

Die Friedhofsgebühren in Issum kennen nur eine Richtung: nach oben. „Wo soll das enden?“, fragte der CDU-Fraktionsvorsitzende Gerd Stenmans in die Runde beim Haupt- und Finanzausschuss. Beispielsweise steigen die Gebühren für ein zweistelliges Wahlgrab mit Sargbestattung und Aufstellen des Grabsteins um satte 16,3 Prozent. In Zukunft kostet das inklusive Nutzungsrecht von 25 Jahren nicht mehr 4364,76 Euro (Stand 2023), sondern 5077,96 Euro. „Wir sind im Vergleich mit anderen Kommunen eigentlich zu teuer“, stellt Stenmans fest. Klar ist aber auch, dass die meisten Issumer und Sevelener in ihrer Gemeinde ihre letzte Ruhestätte haben möchten und nicht woanders. Aber die Kostenentwicklung macht den Politikern große Sorgen. Stefan Sablowski, ebenfalls CDU, berichtet von einem Gratulationsbesuch. Auf die Frage an die alte Dame, das Geburtstagskind, was sie sich wünsche, habe sie geantwortet: „Eine Bestattung wie früher.“ In dem konkreten Fall hieß das: eine Sargbestattung in der Familiengruft. „Ich habe den Eindruck, dass der Wunsch der alten Dame nicht mehr in Erfüllung gehen könnte“, sagte Sablowski und schüttelte angesichts der Zahlen mit dem Kopf.