Friedhelm Essers aus Aldekerk : Von Kindheit an vom Fliegen fasziniert

Die Maschine von Friedhelm Essers. Foto: Friedhelm Essers/Essers

Aldekerk Friedhelm Essers aus Aldekerk widmete sich zunächst dem Modellbau. Vor 33 Jahren machte er seinen Flugschein. Seitdem flog er von „Rahm international“ schon in 16 Länder. Und macht Luftaufnahmen ohne Ende.

Die Fliegerei hat Friedhelm Essers von Kindheit an fasziniert. Stets ging sein Blick nach oben, wenn ein Motorengeräusch zu hören war. Dazu kam das dann einschneidende Erlebnis, als er Anfang der 50er Jahre mit seiner Tante den Flugplatz in Mönchengladbach besuchte. „Willst Du mal mitfliegen?“, fragte ihn da ein Mann, als er das einzige Flugzeug weit und breit bewunderte. Er wollte und drehte mit dem Piloten seine erste Runde am Himmel. Und doch sollte es noch gute Zeit dauern, bis aus dem flugbegeisterten Knirps ein echter Pilot werden sollte.

Zunächst war es der Modellbau. Friedhelm Essers, Jahrgang 1946, wuchs in Krefeld-Oppum auf. Als Zehnjähriger begann er mit dem Modellbau, und auch seine Studienwahl könnte von der Liebe zur Fliegerei beeinflusst worden sein. Technik faszinierte ihn. Als es zum Bund ging, wollte er zur Luftwaffe, doch die nahm keine Wehrpflichtigen. So ging es zu den Heeresfliegern, wo er in der Instandsetzung an Hubschraubern schrauben durfte und schon viel übers Fliegen lernte.

Seinen Wohnort Aldekerk hat Friedhelm Essers natürlich auch schon aus der Luft fotografiert. Foto: Friedhelm Essers/Essers

Jung verheiratet mit 23 Jahren erinnerte er sich an ein Modellflugzeug, das noch nicht fertig gebaut bei seinen Eltern stand. „Zur Freude meiner Ehefrau“ richtete er sich im Schlafzimmer seinen Werktisch ein. Auf Dauer war die Wohnung in Linn jedoch zu klein. Eine Anzeige führte das junge Paar nach Aldekerk. Da war der Weg zu den Bayer-Werken für ihn plötzlich viel weiter, doch die Wohnung gefiel. Und über einen Segelflugkalender kam er mit dem Vermieter ins Gespräch und erfuhr so vom Modellflugclub. „So war ich noch früher im Club als wir in die Wohnung einzogen“, berichtet Essers. Das Leben in Aldekerk („Die Leute waren hier irgendwie anders“) gefiel den Essers’, 1980 wurde das Haus gekauft, in dem sie bis heute leben. Friedhelm Essers war nun Vorsitzender des Modellflugclubs, organisierte Flugtage und Ausstellungen. Aber an große Flugzeuge traute er sich noch nicht. „Segelflug war nicht mein Ding. Und als die ersten Freunde mit dem Drachenfliegen begannen, war mir der Aufwand auch zu groß.“ Bis Willi Kunde kam. Der aktive Flieger gründete 1986 mit sechs Fußballern den Verein „Skywalkers Hüls“ und pachtete das erste Gelände an der B9 nahe der Autobahn. Nun kam Friedhelm Essers’ Moment. In Damme wollte er seinen Flugschein für die Ultraleicht-Flieger machen. „Das sollte mit 25 Flugstunden funktionieren. Doch nach einer Woche konnte ich noch gar nichts. Aber mit dem Fliegen ist es wie beim Fahrradfahren. Auf einmal hat man es raus.“ Und so bekam Essers vor 33 Jahren die Flugerlaubnis, und das nach Unterricht, bei dem er allein flog, denn für den Fluglehrer gab es keinen Platz. Der gab seine Anweisungen vom Boden aus.

Noch spannender wurde es, als die ersten Doppelsitzer zugelassen wurden. Essers schaffte es, auch seine Frau Monika zu begeistern, und von da an gab es für das gemeinsame Hobby kein Halten mehr. 3200 Flugstunden sind belegt, 16 Länder hat er von „Rahm international“ aus schon angeflogen. Dazu engagierte er sich im Verein, der in Ultraleicht-Fliegerclub Kerken umbenannt wurde. Auf der Aldekerker Platte entstand im Sommer 1990 der neue Flugplatz, 2020 begann die Planung für den Bau des Hangars. Der Platz wurde zwischenzeitliche erweitert und hat nach langem Verfahren eine Genehmigung nach dem Luftverkehrsgesetz.

Ein Blick aus dem Cockpit des Flugzeugs. Foto: Friedhelm Essers/Essers

Sein zweites Hobby, die Fotografie, ließ Essers auch nicht los. Und so entstanden unendlich viele Luftaufnahmen, vom Niederrhein wie von fernen Zielen. „Ich zeig dir mal das Kapellchen neben McDonald’s“, sagte er seiner Frau, als er die Erlaubnis für den Flug über den Kölner Dom bekommen hatte. So geht es mal zum Wochenende nach Norderney oder Sylt, oder mit dem Flugzeug im Anhänger und dem Wohnmobil zu einem der Fliegertreffen. Denn die Geselligkeit, das Gespräch unter den Fliegern, ist für Essers ein ganz entscheidender Punkt bei diesem Hobby.

Bevor er Pilot wurde, steuerte und baute Essers Modellflugzeuge. Foto: Friedhelm Essers/Essers