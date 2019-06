Freizeitfestival im Walbeck : Riesenzuspruch für Freizeitfestival

Musik sorgte bei den vielen Gäste für Stimmung auf dem Freizeitfestival Walbeck. Gleich mehrere Musiker und Gruppen gaben sich die Klinke in die Hand und heizten dem Publikum ein. Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)/Stade, Klaus-Dieter (kds)

Walbeck Die Organisatoren sind zufrieden. Wetter, Stimmung, alles stimmte beim bunten Fest in Walbeck.

Von Monika Kriegel

Man stelle sich vor: es gibt eine – vorsichtig geplante - Neuauflage eines beliebten Festes, und alle kommen wieder. Nur zehn Jahr später. Und zwar so viele, dass selbst die kühnsten Erwartungen übertroffen wurden. Was an der einen oder anderen Stelle bezüglich der Vorräte zu Engpässen führte. Aber dafür zeigten die meisten Gäste gerne Verständnis, denn sie waren glücklich, dass der gemeinnützige Bäderverein das Freizeitfestival in Walbeck wiederaufleben ließ. So zumindest lautete die zusammengefasste Quintessenz des Revivals vom Freizeitfestival im Waldfreibad Walbeck.

Entspannen war beim Freizeitfestival in Walbeck auch angesagt. Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)/Stade, Klaus-Dieter (kds)

Nicht nur die Einheimischen, aus den umliegenden Ortschaften und dem Nachbarland kamen, Familien und Kegelclubs, Radlergruppen, Freundeskreise waren da, um bei bestem Wetter den Vatertag – oder freien Tag - zu feiern. Der Venloer Bart van Melick staunte nicht schlecht über die Atmosphäre: „Hier treffen sich viele Leute aus allen Generationen. Sie sagen: Hey, ich habe dich lange nicht gesehen. Schön, dass ich dich hier wiedersehe. Alte Verbindungen und Erinnerungen werden aufgefrischt. Die Menschen begegnen sich mit einem Lächeln im Gesicht. Es ist wie ein riesiger Spaß mit schöner Musik – ohne Ärger.“

Info Die Badesaison in Walbeck ist eröffnet Schwimmen Die Badesaison im Freibad Walbeck ist eröffnet. Das Wasser in zwei Becken wird durch eine Anlage auf dem Dach der Umkleide beheizt. Info Die aktuellen Öffnungszeiten und weitere Informationen gibt es unter www.waldfreibad-walbeck.de.

Bereits am Nachmittag konnten die Besucher den Eindruck gewinnen: Hier findet eine Riesenparty statt. Am Kinderspielplatz konnten die Kleinen ihre Holzbauklötze auftürmen, die Jugend gesellte sich an den Bierpong-Tischen, die modernen Sportgeräte waren nahezu ständig belegt.