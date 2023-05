In Walbeck Freizeitfestival mit gelungener Mischung

Beim Festival heizten unter anderem die DJs von „City Of Flowers“ sowie verschiedene Live-Bands ein und unterhielten das Publikum ohne Unterbrechungen. Das musikalische Programm bot etwas für jede Altersschicht. Die jüngeren Leute fühlten sich besonders von den elektronischen Klängen angezogen und feierten an der Sonnenterrasse, wo viele verschiedene DJs auflegten. Es war eine sommerliche Atmosphäre. „Ich war dort, um mit Freunden meinen Geburtstag zu feiern und einen schönen Tag zu haben. Außerdem ist die Schwester eines Freundes aufgetreten. Mir hat es wirklich sehr gut gefallen. Das Wetter war echt toll, und auch die Musik entsprach genau meinem Geschmack. Am besten hat mir die letzte Stunde an der Techno-Stage gefallen, das war echt mega“, erzählte Lea Schmidt.