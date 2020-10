Wachtendonker Bürgermeister verabschiedet : Mit Blaulicht ins Rathaus

Wachtendonk Die Freiwillige Feuerwehr Wachtendonk verabschiedete Bürgermeister Hans-Josef Aengenendt und stand vor dem Rathaus mit Schläuchen Spalier.

Da staunte Hans-Josef Aengenendt nicht schlecht. Am Freitagmorgen stand die Freiwillige Feuerwehr Wachtendonk mit fünf Einsatzwagen mit Blaulicht und Martinshorn vor seinem Haus und fuhr den Wachtendonker Bürgermeister an seinem letzten Arbeitstag ins Büro. Da ihm aufgrund der „besonderen Verantwortlichkeit“ die Freiwillige Feuerwehr sehr am Herzen liegt, freute er sich über die Überraschung umso mehr. Vor dem Rathaus standen die Feuerwehrkameraden mit Schläuchen Spalier, und der Leiter der Freiwilligen Feuerwehr, Sebastian Kretz, überreichte Aengenendt zum Abschied einen großen Blumenstrauß. „Einen schöneren Abschied konnte ich mir nicht vorstellen“, meinte der scheidende Rathaus-Chef gerührt.

Zuvor hatte der Bürgermeister in der letzten Sitzung des „alten“ Wachtendonker Rates acht Ratsmitglieder verabschiedet. Er bedankte sich für die geleistete ehrenamtliche Arbeit. Er wünschte allen ausscheidenden Ratsmitgliedern viel Glück und vor allem viel Gesundheit. „Mit acht ausscheidenden Persönlichkeiten verlieren wir ein enormes Maß an Engagement, Sachwissen und Erfahrung, was sich die nachrückenden Ratsmitglieder erst noch erwerben müssen,“ so Aengenendt.