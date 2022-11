Kriminalität : In Geldern brennen wieder Autos

Am Freitagabend haben in Geldern weitere Autos gebrannt. Nach Montag und Mittwoch ist das der dritte Vorfall in dieser Woche. Foto: Schulmann Foto: Guido Schulmann / tv-niederrhein

Geldern Am Freitagabend standen Pkw auf der Webergasse und am Nordwall in Flammen. Die Polizei ermittelt. Unklar ist, ob es einen Zusammenhang mit den Bränden der vergangenen Tage gibt.

In der Gelderner Innenstadt haben am Freitagabend wieder Autos in Flammen gestanden. Die Polizei spricht in ihrer Pressemitteilung von Samstag von mehreren Brandstiftungen.

Auf einem Parkplatz an der Webergasse geriet gegen 19.50 Uhr zunächst ein Opel in Brand. Das Feuer griff dann auf einen BMW über, beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Ein dritter Pkw, ein Ford, wurde durch die enorme Hitzeentwicklung beschädigt. Die Feuerwehr löschte die Brände.

Ungefähr zur gleichen Zeit geriet ein im Bereich Nordwall / Hartstraße abgestellter Opel in Brand. Dieser konnte durch aufmerksame Anwohner noch vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden.

Drei der beschädigten Autos wurden sichergestellt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Es besteht der Verdacht der vorsätzlichen Brandstiftung.

Damit setzt sich die Brandserie fort. In Geldern brannten am Montagabend sieben Autos und und zwei Mülltonnen. Ein 42-jähriger Mann aus Weeze wurde festgenommen, vom Richter kurz darauf aber wieder auf freien Fuß gesetzt. Auch, weil er einen festen Wohnsitz hat.

Die gesamte Gelderner Feuerwehr war am Mittwochabend im Einsatz, als in der Tiefgarage unter der Glockengasse ein Auto brannte. Drei Feuerwehrleute wurden verletzt, 40 Menschen mussten zeitweise ihre Wohnungen in Häusern auf der Glockengasse verlassen.

In Weeze sorgt eine Brandserie seit dem 10. September für Unruhe. Dort gingen mehrere Autos in Flammen auf. Beim jüngsten Vorfall am 31. Oktober musste die Feuerwehr zu einem leer stehenden Gebäude des Euregio-Parks am Flughafen Weeze ausrücken. Es brannte komplett aus, ein Übergreifen der Flammen konnte verhindert werden.

Ob bei den Bränden von Freitagabend ein Zusammenhang den Vorfällen in Geldern und Weeze besteht, ist Bestandteil der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Informationen über den aktuellen Erkenntnisstand auch zum Brand in der Glockengassen-Tiefgarage waren am Wochenende von der Polizei nicht zu bekommen.