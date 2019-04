Verurteilung : Freiheitsstrafe für Darknet-Dealer aus Geldern

KLEVE/GELDERN Wer im Internet surft, hinterlässt üblicherweise Spuren. Drogendealer weichen deswegen für den Handel auf das Darknet aus. Eine Bande, die sich die Anonymität des Darknets zunutze gemacht hat, beschäftigt seit Dezember 2018 das Klever Landgericht.

Die Männer sollen laut Urteil als Gehilfen an dem Drogenhandel mitgewirkt haben. Sie sollen Cannabis zwischengelagert, zur bandeneigenen Versandzentrale nach Geldern transportiert oder die Verkaufsplattform im Darknet gepflegt haben.So anonym sich die Bande im Darknet auch bewegte, sie bot dennoch Ermittlungsansätze. Briefumschläge voller Cannabis, die per Post international verschickt wurden, fielen Postmitarbeitern auf. Die Kriminalpolizei schaltete sich ein und sichtete den im Januar verurteilten Mann an einem Briefkasten im Sonsbecker Raum. Es folgte eine Hausdurchsuchung in Geldern im März 2018, bei der mehr als 30 Kilogramm Cannabis sichergestellt wurden.