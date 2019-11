Kommunalpolitik in Straelen : Wirtschaftsförderung für Freie Wähler überflüssig

Kommunalpolitik in Straelen

Michael Traurig will die Auflösung der WfG. Foto: privat/Privat

Straelen (kla) Wahrscheinlich eines der ersten Themen, mit denen sich der Straelener Stadtrat nach der Kommunalwahl im nächsten September zu befassen hat, ist die Auflösung der heimischen Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WfG).

Die Freien Wähler wollen mit ihrem Antrag die Befugnisse des Ausschusses stärken, wie Fraktionsvorsitzender Michael Traurig ausführte. In der Wirtschaftsförderung würden Themen unter Ausschluss der Öffentlichkeit und der politischen Gremien beraten, kritisierte er. Als Beispiel nannte er Grundstücksfragen. Auch seien im vergangenen Jahr von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft 70.000 Euro ausgegeben worden. Traurig: „Wir wissen nicht, wofür.“

Auch sei die WfG gegründet worden, als es noch eine eigenständige Sparkasse und eine eigenständige Vereinsbank in Straelen gab, heißt es in dem Antrag. „Beide Institute sind heute über Straelen hinaus auch in anderen Kommunen des Kreises Kleve aktiv und vertreten nicht mehr nur die Interessen unserer Kommune, sondern auch die anderer Kommunen.“