Städtebau in Straelen : Freie Wähler attackieren Straelens CDU

Straelen Kritik an Blockadehaltung der Mehrheitsfraktion im Rat. Steigbügelhalter für kommerzielle Interessen?

Das lässt sich laut Freien Wählern „als politisches Spielchen abtun, da man Anträge der Opposition grundsätzlich eher ablehnt“. Bemerkenswerter finden sie, wenn in der Verwaltung zukunftsgerichtete Vorlagen erarbeitet und dem Ausschuss vorgestellt werden und diese dann von der CDU-Mehrheit ohne jegliche inhaltliche Begründung auf den Sankt-Nimmerleins-Tag vertagt werden. So geschehen mit einer etwa 15-seitigen Verwaltungsvorlage zum nachhaltigen und klimagerechten Bauen. Diese habe die CDU doch allen Ernstes mit der Begründung abgelehnt, dass sie es nicht geschafft habe, diese Vorlage zu lesen und sich eine Meinung zu bilden.

„Manchmal stellt man sich doch die Frage, ob die CDU nicht will, nicht kann oder sogar andere Interessen dahinter stecken“, so der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler, Michael Traurig. Die Freie Wähler stellen sich die Frage, wem die Vertagung der Entscheidung einer solchen Vorlage nützt? Denn die Frage der Freien Wähler, ob das Konzept der Stadtverwaltung zum nachhaltigen Bauen auch auf das Baugebiet an der Gemüseversteigerung („Gemüseplatz“) Anwendung finden würde, wurde vom Fachbereichsleiter für Stadtentwicklung, Bauen, Planen und Umwelt bejaht. Im Umkehrschluss stellt sich für die Freien Wähler die Frage, ob es der Projektgesellschaft nützt, wenn sie bei der Entwicklung und der Vermarkung des Baugebietes eben nicht an nachhaltige und klimagerechte Vorgaben gebunden ist? Und wenn die Stadtwerke Krefeld vielleicht doch mit ihrer Idee durchkommen, eine zentrale Versorgung mit fossilen Energien zu errichten und die Bauherren gezwungen werden, diese Energie abzunehmen anstatt auf regenerative und förderfähige Energieversorgung zu setzen, so wie es eigentlich Wille des Stadtrates ist.?